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Как получить деньги от сделки сразу, а не с отсрочкой? Поможет факторинг

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Рубрика Банки
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Проблема с высокой дебиторской задолженностью часто бывает даже не из-за того, что вам не хотят платить. Ведь продажа товара с отсрочкой — это тоже дебиторка, просто на таких условиях с вами согласились работать. А как можно получить деньги сразу?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как исключить кассовый разрыв и получить деньги сразу после поставки? Все, что нужно знать про факторинг». Он пройдет 19 октября, начало в 11:00 по Мск.

Факторинг — это когда в сделке между продавцом и покупателем появляется еще одно звено — финансовый агент, фактор. К нему переходит право требовать оплату с поставщика. Продавец сразу получает деньги, а фактор — получает свою комиссию и процент от сделки. По сути, вариант кредитования бизнеса.

На вебинаре разберем:

  • Кому подойдет факторинг.
  • Какие преимущества для поставщика.
  • Сравнение с другими кредитными продуктами.
  • Как выбрать надежного фактора.
  • С чего начать оформление.

Спикеры:

  • Антон Назмутдинов, Head of Digital «Сбербанк Факторинг».
  • Татьяна Свистунова, руководитель отдела продаж «Сбербанк Факторинг».

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