Как получить деньги от сделки сразу, а не с отсрочкой? Поможет факторинг

Проблема с высокой дебиторской задолженностью часто бывает даже не из-за того, что вам не хотят платить. Ведь продажа товара с отсрочкой — это тоже дебиторка, просто на таких условиях с вами согласились работать. А как можно получить деньги сразу?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как исключить кассовый разрыв и получить деньги сразу после поставки? Все, что нужно знать про факторинг». Он пройдет 19 октября, начало в 11:00 по Мск.

Факторинг — это когда в сделке между продавцом и покупателем появляется еще одно звено — финансовый агент, фактор. К нему переходит право требовать оплату с поставщика. Продавец сразу получает деньги, а фактор — получает свою комиссию и процент от сделки. По сути, вариант кредитования бизнеса.

На вебинаре разберем:

Кому подойдет факторинг.

Какие преимущества для поставщика.

Сравнение с другими кредитными продуктами.

Как выбрать надежного фактора.

С чего начать оформление.

Спикеры:

Антон Назмутдинов , Head of Digital «Сбербанк Факторинг».

, Head of Digital «Сбербанк Факторинг». Татьяна Свистунова, руководитель отдела продаж «Сбербанк Факторинг».

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