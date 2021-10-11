Как получить деньги от сделки сразу, а не с отсрочкой? Поможет факторинг

Проблема с высокой дебиторской задолженностью часто бывает даже не из-за того, что вам не хотят платить. Ведь продажа товара с отсрочкой — это тоже дебиторка, просто на таких условиях с вами согласились работать. А как можно получить деньги сразу?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как исключить кассовый разрыв и получить деньги сразу после поставки? Все, что нужно знать про факторинг». Он пройдет 19 октября, начало в 11:00 по Мск.
Факторинг — это когда в сделке между продавцом и покупателем появляется еще одно звено — финансовый агент, фактор. К нему переходит право требовать оплату с поставщика. Продавец сразу получает деньги, а фактор — получает свою комиссию и процент от сделки. По сути, вариант кредитования бизнеса.
На вебинаре разберем:
- Кому подойдет факторинг.
- Какие преимущества для поставщика.
- Сравнение с другими кредитными продуктами.
- Как выбрать надежного фактора.
- С чего начать оформление.
Спикеры:
- Антон Назмутдинов, Head of Digital «Сбербанк Факторинг».
- Татьяна Свистунова, руководитель отдела продаж «Сбербанк Факторинг».
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