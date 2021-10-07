«Клерку» нужно ваше мнение о работе МКБ

Расскажите «Клерку» о Московском кредитном банке в «Рейтинге компаний».

Сотрудники МКБ активно общаются с клиентами по всем доступным каналам. Вот пример общения в соцсетях. Клиент в претензии, что для восстановления пароля нужно ехать в отделение:

«Я не могу восстановить пароль никак, кроме приезда в банк, если у меня есть депозит и нет карты. Это какой-то позапрошлый сервисный день».

Представитель банка ответил, что такой порядок — требование безопасности:

«В целях безопасности, дистанционное восстановление доступа к личному кабинету МКБ-Онлайн возможно только по номеру карты или при личном визите в отделение с паспортом».

С учетом, что случаев с кражей денег у людей с банковских карт все больше — это вполне разумный подход.

На банки.ру писал недовольный клиент по поводу открытия расчетного счета.

«Обратился в банк, чтобы открыть и пользоваться расчетным счетом как индивидуальный предприниматель. В пакет услуг, предложенный банком входила самоинкассация, которая для меня была критически важна. Однако воспользоваться услугой мне так и не удалось. Уже две недели мне по каким-то неведомым причинам в этой услуге отказывают, хотя я за обслуживание по тарифу плачу. Как утверждают сотрудники отделения "Лефортово" в банке нет технической возможности оказывать такую услугу».

С проблемой в банке разобрались. Сам клиент написал в своем отзыве:

«Банк ответил на мое обращение. Проблему с самоинкассацией в ручном режиме решили. Месячную плату за обслуживание мне вернули на счет. Руководство филиала принесло свои извинения. На текущий момент все мои претензии удовлетворены».

Как видите, сотрудники банка стараются помочь своим клиентам, где бы к ним ни обратились. На «Клерке» они тоже вам ответят — и вам не надо будет идти и искать сайт банка, его соцсети или другой канал связи. Вот он, перед вами :)

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