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Новые антиковидные субсидии: Собянин анонсировал помощь бизнесу на 500 млн

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Рубрика Экономика России
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Столичные власти выделяют 500 миллионов рублей на поддержку бизнеса в виде субсидий и грантов. 

Об этом пишет мэр Москвы Сергей Собянин у себя на странице в ВК.

«Одобрили московскому бизнесу еще 500 млн рублей в виде субсидий и грантов. Помогаем пережить пандемию, чтобы у людей была работа».

Заодно он рассказал, что в этом году одобрили полторы тысячи заявок на 1,5 млрд руб.

«В этом году одобрено почти 1,5 тысячи заявок на субсидии и гранты на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Предприниматели могут компенсировать затраты на коммунальные услуги, проценты по кредитам, покупку оборудования и т.д.».

Всех, кто хочет получить поддержку, Собянин отправляет на этот сайт.

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