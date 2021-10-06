Новые антиковидные субсидии: Собянин анонсировал помощь бизнесу на 500 млн

Столичные власти выделяют 500 миллионов рублей на поддержку бизнеса в виде субсидий и грантов.

Об этом пишет мэр Москвы Сергей Собянин у себя на странице в ВК.

«Одобрили московскому бизнесу еще 500 млн рублей в виде субсидий и грантов. Помогаем пережить пандемию, чтобы у людей была работа».

Заодно он рассказал, что в этом году одобрили полторы тысячи заявок на 1,5 млрд руб.

«В этом году одобрено почти 1,5 тысячи заявок на субсидии и гранты на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Предприниматели могут компенсировать затраты на коммунальные услуги, проценты по кредитам, покупку оборудования и т.д.».

Всех, кто хочет получить поддержку, Собянин отправляет на этот сайт.