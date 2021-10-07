Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Если для нового сотрудника ваша работа – первая, оформляйте ему ЭТК без объяснения причин

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Электронные трудовые книжки
Версия для печати

С этого года всем, кто устраивается на работу впервые, бумажные трудовые книжки уже не оформляют. Об этом написано в законе. Дополнительно уведомлять об этом новых сотрудников не надо.

Однако кадровики беспокоятся. Может надо человека как-то предупредить? Или даже заполнить СЗВ-ТД в его присутствии?

Не надо, отвечает Роструд в письме № ПГ/26715-6-1 от 15.09.2021.

Законодательство не содержит требований, обязывающих работодателя уведомлять новичков, впервые поступающих на работу после 31 декабря 2020 года, о том, что на них трудовая книжка не оформляется.

Бумажной трудовой книжки у этих людей не будет в силу закона. Работодатель оповещать об этом не должен.

Подборка полезных мероприятий

Разместить