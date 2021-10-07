Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Каждый второй не пользуется налоговыми льготами и вычетами

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Общество. Люди. События
Версия для печати

57% опрошенных не пользуются мерами соцподдержки населения. Причем треть из них даже не знают о положенных им льготам и вычетам.

А нам важно знать ваше мнение.

Такие результаты показал опрос страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

Только 43% респондентов оформляют налоговые вычеты и льготы. Причем каждый пятый делает это сразу, как только он может получить соцподдержку.

А вот 57% - не пользуются ими. Причем 33% сказали, что даже не знаю, какие есть меры поддержки населения. А 24% из них – не видят необходимости в их оформлении.

Подписывайтесь на канал «БУХ! Молния».

Подборка полезных мероприятий

Разместить