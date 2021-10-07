Каждый второй не пользуется налоговыми льготами и вычетами

57% опрошенных не пользуются мерами соцподдержки населения. Причем треть из них даже не знают о положенных им льготам и вычетам.

А нам важно знать ваше мнение.

Такие результаты показал опрос страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

Только 43% респондентов оформляют налоговые вычеты и льготы. Причем каждый пятый делает это сразу, как только он может получить соцподдержку.

А вот 57% - не пользуются ими. Причем 33% сказали, что даже не знаю, какие есть меры поддержки населения. А 24% из них – не видят необходимости в их оформлении.

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