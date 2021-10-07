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Отказаться от услуг, которые вам навязывает банк, будет проще

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Рубрика Банки
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Отказаться от оформленных банковских услуг после заключения кредитного или другого договора можно в течение 14 дней. В Госдуме предлагают увеличить этот срок.

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков:

«Мы недавно приняли закон, в соответствии с которым устанавливается „период охлаждения“, в том числе для страховых продуктов, раньше было только для банков.

Сейчас — две недели, 14 дней после приобретения соответствующей финансовой услуги.

Люди, как правило, доходят до того, что им надо „охладиться“ и вернуть соответствующий продукт, в том числе навязанный, только когда приходит время платить комиссионные либо за соответствующую навязанную услугу.

А это может быть после 14 дней, и в результате человек не может воспользоваться соответствующей нормой», 

— рассказал Аксаков.

Депутат также сказал, что «период охлаждения» лучше приравнять к периоду, после которого наступает первый платеж по услуге.

Материал по «ТАСС».

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