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На ребенка-инвалида положены два стандартных вычета

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Рубрика Стандартный вычет
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Обычный детский стандартный вычет по НДФЛ и вычет на ребенка-инвалида суммируются.

Этот вопрос обсуждают читатели нашего форума.

Бухгалтер засомневалась, правильно в 1С ЗУП забит размер вычетов на сотрудника с тремя детьми, один из которых (средний) — инвалид.

Общая сумма вычетов, указанная в программе — 17 800 рублей. Нет ли здесь ошибки?

Все верно, отметили участники обсуждения.

Дело в том, что за ребенка-инвалида дают два вычета — «инвалидный» 12 000 руб. и обычный 1 400 руб. Если бы инвалидом был не второй, а третий ребенок, вычет бы составил 12 000 3 000 = 15 000 руб.

Таким образом расклад по вычетам такой:

Ребенок

 Размер вычета, руб.

1-ый ребенок

 1 400

2-ой ребенок, инвалид

 1 400 12 000 = 13 400

3-ий ребенок

 3 000

Итого

 17 800

Напомним, о том, что вычеты на ребенка-инвалида надо суммировать, Минфин, в частности, уточнял в письме № 03-04-05/85821 от 07.11.2019.

Минфин со ссылкой на обзор Президиума Верховного Суда от 21.10.2015 сообщает:

общая величина стандартного налогового вычета по НДФЛ определяется путем сложения размера вычета каким по счету для родителя является ребенок и размера вычета на ребенка в случае, если он является инвалидом до 18 лет, или студентом до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы.

Добавим, что стандартные вычеты действуют до месяца, в котором доход налогоплательщика превысил 350 000 рублей.

Порядок предоставления вычета на детей-инвалидов также освещался в письме ФНС № БС-2-11/433@ от 06.04.2017, письмах Минфина № 03-04-06/15803 от 20.03.2017, № 03-04-05/51063 от 09.08.2017.

Обсуждение идет в теме форума «Стандартные вычеты на троих детей».

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