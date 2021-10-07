✈️ Пишите запрет на выезд ребёнка за границу по новой форме

Если один из родителей не хочет, чтобы ребенок выезжал за границу, то надо подать в МВД заявление о несогласии по новой форме.
Приказ МВД от 31.08.2021 № 651, который утверждает новые формы заявлений и правила их заполнения, опубликован на официальном портале правовой информации.
Новый приказ утверждает формы:
- заявления о несогласии на выезд за границу несовершеннолетнего;
- заявления на отзыв ранее поданного несогласия;
- уведомления о наличии или снятии ограничений на выезд.
А также внутренние формы МВД о приеме или об отказе от приема заявления на несогласие, формы журнала учета заявлений,
Например, рекомендуемая форма заявления о несогласии на выезд несовершеннолетнего выглядит так:
В нем указываются:
- ФИО, дата рождения, адрес места жительства, паспортные данные родителя-заявителя;
- ФИО, дата рождения, адрес места жительства ребенка, которому запрещается выезд за границу;
- срок ограничения (до совершеннолетия или дата начала и окончания срока действия ограничения);
- наименование стран, куда ребенку запрещен выезд;
- реквизиты свидетельства о рождении или иного документа, где написана информация о родителе, опекуне или попечителе;
- ФИО, дата рождения, адрес места жительства второго родителя или законного представителя;
- дата, подпись.
Такое заявление и копии подтверждающих документов надо передать в региональное МВД.
Напоминаем, что теперь согласие второго родителя на выезд ребенка с первым родителем не требуется. Главное, чтобы не было запрета.