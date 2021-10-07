✈️ Пишите запрет на выезд ребёнка за границу по новой форме

Если один из родителей не хочет, чтобы ребенок выезжал за границу, то надо подать в МВД заявление о несогласии по новой форме.

В заявлении можно указатьконкретные страны и периоды времени, когда ребенку будет запрещен выезд из страны.

Приказ МВД от 31.08.2021 № 651, который утверждает новые формы заявлений и правила их заполнения, опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый приказ утверждает формы: заявления о несогласии на выезд за границу несовершеннолетнего;

заявления на отзыв ранее поданного несогласия;

уведомления о наличии или снятии ограничений на выезд.

А также внутренние формы МВД о приеме или об отказе от приема заявления на несогласие, формы журнала учета заявлений,

Например, рекомендуемая форма заявления о несогласии на выезд несовершеннолетнего выглядит так:

В нем указываются:

ФИО, дата рождения, адрес места жительства, паспортные данные родителя-заявителя;

ФИО, дата рождения, адрес места жительства ребенка, которому запрещается выезд за границу;

срок ограничения (до совершеннолетия или дата начала и окончания срока действия ограничения);

наименование стран, куда ребенку запрещен выезд;

реквизиты свидетельства о рождении или иного документа, где написана информация о родителе, опекуне или попечителе;

ФИО, дата рождения, адрес места жительства второго родителя или законного представителя;

дата, подпись.

Такое заявление и копии подтверждающих документов надо передать в региональное МВД.