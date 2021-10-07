Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

✈️ Пишите запрет на выезд ребёнка за границу по новой форме

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Общество. Люди. События
Версия для печати

Если один из родителей не хочет, чтобы ребенок выезжал за границу, то надо подать в МВД заявление о несогласии по новой форме.

В заявлении можно указатьконкретные страны и периоды времени, когда ребенку будет запрещен выезд из страны.

Приказ МВД от 31.08.2021 № 651, который утверждает новые формы заявлений и правила их заполнения, опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый приказ утверждает формы:

  • заявления о несогласии на выезд за границу несовершеннолетнего;
  • заявления на отзыв ранее поданного несогласия;
  • уведомления о наличии или снятии ограничений на выезд.

А также внутренние формы МВД о приеме или об отказе от приема заявления на несогласие, формы журнала учета заявлений,

Например, рекомендуемая форма заявления о несогласии на выезд несовершеннолетнего выглядит так:

мя

та

В нем указываются:

  • ФИО, дата рождения, адрес места жительства, паспортные данные родителя-заявителя;
  • ФИО, дата рождения, адрес места жительства ребенка, которому запрещается выезд за границу;
  • срок ограничения (до совершеннолетия или дата начала и окончания срока действия ограничения);
  • наименование стран, куда ребенку запрещен выезд;
  • реквизиты свидетельства о рождении или иного документа, где написана информация о родителе, опекуне или попечителе;
  • ФИО, дата рождения, адрес места жительства второго родителя или законного представителя;
  • дата, подпись.

Такое заявление и копии подтверждающих документов надо передать в региональное МВД.

Напоминаем, что теперь согласие второго родителя на выезд ребенка с первым родителем не требуется. Главное, чтобы не было запрета.

Подборка полезных мероприятий

Разместить