Как не попасть на гигантские штрафы за работу с иностранцами?

Иностранные работники очень привлекательны как дешевая рабочая сила. Однако соблазн не оформлять их в штат или платить им зарплату наличкой быстро проходит после первых штрафов. А какие еще ошибки там бывают?
Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Ошибки, связанные с оформлением иностранных граждан».
Самое главное, что было на вебинаре:
- ошибки при уведомлении МВД;
- ошибки при оформлении трудового договора;
- ошибки в разрешительных документах иностранного сотрудника.
Спикер — Юлия Пакина, директор по развитию «Альянс Трудовая Миграция».
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