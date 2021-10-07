Как не попасть на гигантские штрафы за работу с иностранцами?

Иностранные работники очень привлекательны как дешевая рабочая сила. Однако соблазн не оформлять их в штат или платить им зарплату наличкой быстро проходит после первых штрафов. А какие еще ошибки там бывают?

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Ошибки, связанные с оформлением иностранных граждан».

Самое главное, что было на вебинаре:

ошибки при уведомлении МВД;

ошибки при оформлении трудового договора;

ошибки в разрешительных документах иностранного сотрудника.

Спикер — Юлия Пакина, директор по развитию «Альянс Трудовая Миграция».

Запишитесь сейчас.