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Как не попасть на гигантские штрафы за работу с иностранцами?

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Рубрика Иностранные работники
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Иностранные работники очень привлекательны как дешевая рабочая сила. Однако соблазн не оформлять их в штат или платить им зарплату наличкой быстро проходит после первых штрафов. А какие еще ошибки там бывают?

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Ошибки, связанные с оформлением иностранных граждан».

Самое главное, что было на вебинаре:

  • ошибки при уведомлении МВД;
  • ошибки при оформлении трудового договора;
  • ошибки в разрешительных документах иностранного сотрудника.

Спикер — Юлия Пакина, директор по развитию «Альянс Трудовая Миграция».

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