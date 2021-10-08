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За опоздание со сдачей отчетов по прослеживаемости штрафовать пока не будут

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Рубрика Прослеживаемость товаров
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Система прослеживаемости товаров не относится к законодательству о налогах и сборах. А значит нет и штрафов по НК за косяки с отчетами. Но штрафы будут. Готовится проект.

Об этом сообщает ФНС в письме ЕА-4-15/14005@ от 04.10.2021.

Непредставление отчета отчеты о прослеживаемых товарах не оказывает прямого или косвенного влияния на уплату налогов и сборов налогоплательщиками, отмечает ФНС.

В этой связи нормы, устанавливающие ответственность по статьям 126 и 126.1 НК не распространяются на правонарушения в части непредставления отчета.

Налоговики уточнили, что штрафа точно не будет до 1 июля 2022 года, пока действует переходный период.

Напомним, проект поправок в КоаП предусматривает штраф 1 000 руб. за опоздание со сдачей отчета и ошибки в нем.

Такую же сумму планируют взимать за каждый счет-фактуру или УПД без указания реквизитов прослеживаемости.

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