🤪Бухгалтерия «Клерка» требует акты от физиков. И это не правильно

У «Клерка» существуют платные услуги, производственные процессы и бухгалтерия. Раз в производственном процессе есть бухгалтерия, жди ошибок. Мы все люди.

Наш бухгалтер Анна попросила скан акта подписанных услуг от физлица — и конечно же, мы получили недоуменные вопросы в самом большом сообществе бухгалтеров в Facebook.

Вот что пишет наша читательница в «КУБе»:

«Купила подписку „Клерк.Премиум“ как физик, просто для себя, читаю. Пришло письмо с просьбой прислать скан подписанного акта. Я ж частное лицо. Я что-то упустила? У меня ни скана, ни принтера нет, ну и ЭЦП тоже нет».

Мы разобрались и совершенно точно заявляем: не надо присылать нам никакие акты, если вы физическое лицо.

Произошла ошибка: мы поменяли оферту... но бухгалтера не предупредили. Поэтому в правильном варианте акт обратно отправлять не надо, если у вас нет претензий.

Вот ссылка на правильную оферту https://www.klerk.ru/about/514720/

А теперь про платные услуги. Если вы не знали...