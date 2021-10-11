В счете-фактуре на аванс должен быть либо точный, либо обобщенный список товаров

Если вам поступила предоплата, надо составить счет-фактуру на аванс и указать там список товаров, за которые заплатил клиент.

Где брать этот список?

Ориентироваться надо на договор, поясняет Минфин в письме № 03-07-09/73118 от 09.09.2021.

А если сначала поступила предоплата, а только потом клиент подал заявку и была составлена спецификация к договору с перечнем товаров?

Тогда в счете-фактуре можно указать обобщенное название товаров (или групп товаров), разрешает Минфин.

Обобщенное наименование уместно и в случае предоплаты за товары, облагаемые по разным ставкам (20 % и 10 %).

То есть в счете-фактуре будет указано обобщенное наименование товаров и ставка 20/120.

Впрочем, можно и выделить товары в отдельные позиции (ориентируясь на договор) с указанием соответствующих ставок налога.

В этом случае по каждому конкретному товару будет ставка 20/120 или 10/110.