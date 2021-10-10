Выемка документов незаконна у налогоплательщика, в отношении которого не проводилась налоговая проверка

В отношении третьих лиц проводилась выездная налоговая проверка. Указанные лица размещались в помещениях, предоставленных им налогоплательщиком, и находились по одному и тому же адресу с ним. При этом в отношении самого налогоплательщика налоговая проверка не проводилась.



В ходе данной проверки налоговый орган произвел выемку документов и предметов из кабинета руководителя налогоплательщика несмотря на то, что при предъявлении

сотрудниками налоговых органов требований в обеспечении доступа в этот кабинет

руководитель указал на принадлежность данного кабинета именно налогоплательщику и ему как генеральному директору последнего.



В связи с этим налогоплательщик обжаловал в суде выемку документов и предметов из его помещения, и суд удовлетворил его требование исходя из следующего.



Оспариваемая выемка производилась не на территории проверяемых лиц, а на

территории налогоплательщика, в отношении которого решения о выездной налоговой

проверке не принималось, постановления о выемке предметов и документов не выносилось. Об указанных обстоятельствах должностные лица, производящие выемку, осведомлены. Документы, подтверждающие полномочия налогового органа производить выемку в помещениях, принадлежащих налогоплательщику, в материалы дела не представлены. Из материалов дела не следует, что налоговым органом было предъявлено требование о добровольной выдаче документов и предметов до принудительного их изъятия.



Предположение налогового органа о наличии между заявителем и проверяемыми лицами признаков взаимозависимости само по себе не может свидетельствовать о том, что такие основания для производства выемки действительно имелись. По смыслу статей 31, 94 Налогового кодекса проведение выемки документов не может быть произвольным и возможно только у лица, в отношении которого в установленном законом порядке проводится налоговая проверка.



(постановление АС Поволжского округа от 22.09.2021 по делу № А06-14570/2019 ОАО "Антикормаш")