НК не требует усиленной квалифицированной электронной подписи на электронном образе доверенности

Налогоплательщик через своего представителя направил по ТКС в налоговый орган обращение с сканированным образом бумажного вида нотариальной доверенности.



Налоговый орган направил Уведомление об отказе в приеме документов по причине неправильного указания (отсутствия) сведений по доверенности, несоответствия учетных данных по представителю налогоплательщика в поступившем электронном документе и в информационном сообщении о доверенности.



Вышестоящий налоговый орган (УФНС) признал отказ в приеме документов правомерным. По мнению УФНС, нотариальная доверенность может быть передана по ТКС в ИФНС исключительно с ЭЦП доверителя. В ссылке на п. 3 ст. 29 НК РФ предусмотрена передача по ТКС обычной доверенности с электронной подписью доверителя, а не нотариальной.



В суде налоговый орган поддержал позицию о том, что для подтверждения

волеизъявления доверителя-налогоплательщика нужна усиленная квалифицированная электронная подпись самого налогоплательщика на электронном образе нотариальной доверенности. Для определения налоговым органом лица, уполномоченного действовать от имени и в интересах доверителя - налогоплательщика, а также для определения круга полномочий представителя инспекция должна владеть либо оригиналом доверенности, оформленной в соответствии со статьями 185, 186 ГК РФ, на бумажном носителе (заверенной копией на бумажном носителе), либо ее электронным образом (то есть преобразованным в электронную форму путем сканирования с сохранением всех реквизитов), подписанным ключом ЭЦП доверителя, являющимся аналогом собственноручной подписи подписавшего доверенность лица (доверителя).



Суд не согласился с налоговым органом и рассмотрел спор в пользу налогоплательщика, указав следующее.



Действующим законодательством не установлена связь между применением усиленной квалифицированной электронной подписи или способом представления документа в налоговый орган и волеизъявлением доверителя-налогоплательщика. В противном случае необходимость представления документов в налоговый орган с усиленной квалифицированной электронной подписью налогоплательщика противоречила бы природе самого института представительства, основной задачей которого является совершение действий от имени и в интересах представляемого лица в пределах данных ему полномочий.



(решение АС г. Москвы от 14.09.2021 по делу № А40-164015/2021

ИП Писаренко)