Как получить арендную плату, но не заплатить налоги на имущество? Продать, но не зарегистрировать объект

Суд признал, что получение налогоплательщиком арендной платы после продажи имущества не означает, что в этот период у него сохранялась обязанность по уплате в отношении него налога на имущество
Налогоплательщик по договору купли-продажи от 08.10.2018 реализовал третьему лицу объекты недвижимости. Они были переданы и учтены покупателем в ноябре 2018 г., но право собственности за ним было зарегистрировано только в феврале 2019 г.
Налоговый орган, посчитав, что до момента государственной регистрации перехода права собственности спорные объекты находились в собственности налогоплательщика, должны быть учтены в бухгалтерском учете, вследствие чего, на основании статей 374, 375 НК РФ налогоплательщик обязан был исчислить и уплатить налог на имущество организаций с этих объектов за 1 квартал 2019 года.
Дополнительно налоговый орган указал, что налогоплательщик в период с 07.11.2018 по 08.02.2019 пользовался спорными объектами, поскольку получил арендную плату от арендаторов, которым сдавались помещения в зданиях по договорам аренды.
Суд отклонил эти доводы налогового органа и рассмотрел спор в пользу налогоплательщика исходя из следующего.
В силу ПБУ 6/01, и статьи 556 ГК РФ с момента подписания между сторонами договора купли-продажи объектов недвижимости передаточного акта объект недвижимости считается переданным от продавца к покупателю, а также снятым с бухгалтерского учета у продавца и поставленным на бухгалтерский учет у покупателя. При этом осуществление после подписания передаточного акта процедуры государственной регистрации перехода права собственности на основании статьи 551 ГК РФ не изменяет дату перехода объекта от одной стороны к другой и дату передачи объекта с баланса продавца на баланс покупателя, а также не изменяет момент прекращения обязательств по уплате налога на имущество организаций в отношении объекта недвижимости у продавца и момента начала уплаты налога у покупателя.
Сам по себе факт получения арендной платы в период с момента передачи
объектов до государственной регистрации этой передачи (с ноября 2018 года по
февраль 2019 года), никаким образом не изменяет правил о снятии с учета объектов и перехода обязанности по уплате налога на них с продавца на покупателя, поскольку объекты после их передачи не обладают для продавца свойствами, перечисленными в ПБУ 6/01 для отнесения их к объектам основных средств, а являются «отгруженными товарами», подлежащими учету на счете 45.
Более того, покупатель проинформировал всех арендаторов о переходе к нему здания и помещений, совершил распорядительные мероприятия относительно лица, которому надлежит уплачивать арендные платежи, указав в качестве такового - налогоплательщика, подписал с ним соглашение о получении компенсации арендной платы за период с даты перехода зданий до даты государственной регистрации.
(постановление 9 ААС от 24.09.2021 по делу № А40-73376/2020
ЗАО "ЛЕГИОН ДЕВЕЛОПМЕНТ")
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Суд признал, что получение налогоплательщиком арендной платы после продажи имущества не означает, что в этот период у него сохранялась обязанность по уплате в отношении него налога на имущество