Каждый десятый перешел на безнал. А вы?

10% людей отказались от налички в расчетах. Причины — удобство в расчетах и переход на смартфоны с бесконтактной оплатой, считаю опрошенные.

Исследование провел Райффайзенбанк, пишет «ТАСС».

10% респондентов полностью отказались от наличной платы.

Причины отказа:

97% — удобство в расчетах;

— удобство в расчетах; 37% — безналичные расчеты более гигиеничны;

— безналичные расчеты более гигиеничны; 31% — более безопасны;

— более безопасны; 23% — использование телефонов и других гаджетов с бесконтактной оплатой;

— использование телефонов и других гаджетов с бесконтактной оплатой; 21% — выгодно оплачивать картой с кэшбеком.

«Технологии дают преимущества и в контроле платежей: в мобильном банке можно удобно следить за ежемесячными расходами, настраивать регулярные платежи, получать специальные предложения на основе истории транзакций. Благодаря этим возможностям клиенты уже сегодня предпочитают цифровые способы оплаты покупок, и их доля среди всех транзакций несомненно будет расти в будущем», — рассказал опроса управляющий директор, руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка Виталий Лавринец.

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Большинство читателей «Клерка» против полной отмены налички — читать тут.