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Каждый десятый перешел на безнал. А вы?

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Рубрика Общество. Люди. События
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10% людей отказались от налички в расчетах. Причины — удобство в расчетах и переход на смартфоны с бесконтактной оплатой, считаю опрошенные.

Исследование провел Райффайзенбанк, пишет «ТАСС».

10% респондентов полностью отказались от наличной платы.

Причины отказа:

  • 97% — удобство в расчетах;
  • 37% — безналичные расчеты более гигиеничны;
  • 31% — более безопасны;
  • 23% — использование телефонов и других гаджетов с бесконтактной оплатой;
  • 21% — выгодно оплачивать картой с кэшбеком.

«Технологии дают преимущества и в контроле платежей: в мобильном банке можно удобно следить за ежемесячными расходами, настраивать регулярные платежи, получать специальные предложения на основе истории транзакций. Благодаря этим возможностям клиенты уже сегодня предпочитают цифровые способы оплаты покупок, и их доля среди всех транзакций несомненно будет расти в будущем», — рассказал опроса управляющий директор, руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка Виталий Лавринец.

А мы хотим узнать ваше мнение! Потыкайте сначала в опросе.

Большинство читателей «Клерка» против полной отмены налички — читать тут.

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