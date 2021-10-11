Каждый десятый перешел на безнал. А вы?

10% людей отказались от налички в расчетах. Причины — удобство в расчетах и переход на смартфоны с бесконтактной оплатой, считаю опрошенные.
Исследование провел Райффайзенбанк, пишет «ТАСС».
10% респондентов полностью отказались от наличной платы.
Причины отказа:
- 97% — удобство в расчетах;
- 37% — безналичные расчеты более гигиеничны;
- 31% — более безопасны;
- 23% — использование телефонов и других гаджетов с бесконтактной оплатой;
- 21% — выгодно оплачивать картой с кэшбеком.
«Технологии дают преимущества и в контроле платежей: в мобильном банке можно удобно следить за ежемесячными расходами, настраивать регулярные платежи, получать специальные предложения на основе истории транзакций. Благодаря этим возможностям клиенты уже сегодня предпочитают цифровые способы оплаты покупок, и их доля среди всех транзакций несомненно будет расти в будущем», — рассказал опроса управляющий директор, руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка Виталий Лавринец.
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