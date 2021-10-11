За покупку по карте родственника могут повесить кражу

Если близкие или друзья дали свою карту и попросили что-то купить, то надо все покупать строго по списку. Если купить намного больше или на большую сумму, то могут привлечь за кражу денег, рассказал эксперт.
«При превышении размеров снятия средств, такие действия могут быть квалифицированы как кража. С 2018 года кража денег с банковского счета, а равно совершенная в отношении электронных денежных средств, приравнивается к краже в крупном размере».Кроме этого, как сказал Соловьев, продавцы могут отказать в продаже товаров при оплате картой другого человека:
«Согласно банковскому законодательству, списание денег со счета клиента производится только на основании его личного распоряжения (за исключением решения суда или предписания судебного пристава).
Юрист также доуточнил, что ВС не запрещает говорить посторонним пин-код от карты . Но это не означает, что человек разрешил тратить все деньги с карты. Соловьев посоветовал в таких ситуациях покупать только строго оговоренные товары:
«Есть простое и надежное правило: при пользовании банковской картой с разрешения её владельца — снять ровно столько, сколько было заранее оговорено. Не стоит даже в мыслях заглядываться на чужие деньги».А вы хоть раз оплачивали товар с чужой карты? Были проблемы?
Безлимитные консультации и 300+ курсов и вебинаров для бухгалтеров . Успевайте подписаться на «Клерк. Премиум».