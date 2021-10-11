За покупку по карте родственника могут повесить кражу

Если близкие или друзья дали свою карту и попросили что-то купить, то надо все покупать строго по списку. Если купить намного больше или на большую сумму, то могут привлечь за кражу денег, рассказал эксперт.

А также продавцы могут отказать в покупке товаров по чужой карте.

Об этом напомнил юрист Иван Соловьев в интервью « Прайму »:

«При превышении размеров снятия средств, такие действия могут быть квалифицированы как кража. С 2018 года кража денег с банковского счета, а равно совершенная в отношении электронных денежных средств, приравнивается к краже в крупном размере».

Кроме этого, как сказал Соловьев, продавцы могутпри оплате картой другого человека:

«Согласно банковскому законодательству, списание денег со счета клиента производится только на основании его личного распоряжения (за исключением решения суда или предписания судебного пристава).

Поэтому отказ магазина или ресторана принять к оплате чужую банковскую карту является абсолютно законным».

Юрист также доуточнил, что ВС не запрещает говорить посторонним пин-код от карты . Но это не означает, что человек разрешил тратить все деньги с карты. Соловьев посоветовал в таких ситуациях покупать только строго оговоренные товары:

«Есть простое и надежное правило: при пользовании банковской картой с разрешения её владельца — снять ровно столько, сколько было заранее оговорено. Не стоит даже в мыслях заглядываться на чужие деньги».

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