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С 2022 года вырастут экологические платежи

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Рубрика Экологические платежи
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Стал известен размер платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2022 год.

На федеральном портале опубликован проект Минприроды.

Ставки, установленные на 2018 год, будут применяться в 2022 году с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,17.

Отдельно установлена ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками в отношении пыли каменного угля — 66,17 рублей за тонну.

Поясним, постановлением Правительства № 913 от 13.09.2016 установлена плата за НВОС на 2018 год.

В 2019 году она применялась с коэффициентом 1,04.

В 2020 — 1,08.

В 2021 плату решили не повышать (по сравнению с 2020 годом).

В 2022 году тарифы 2018 года будут увеличены на 1,17.

На эту цифру вышли, посчитав индекс роста цен с 2019 по 2022 год (1,08×1,043×1,04).

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