С 2022 года вырастут экологические платежи

Стал известен размер платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2022 год.

На федеральном портале опубликован проект Минприроды.

Ставки, установленные на 2018 год, будут применяться в 2022 году с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,17.

Отдельно установлена ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками в отношении пыли каменного угля — 66,17 рублей за тонну.

Поясним, постановлением Правительства № 913 от 13.09.2016 установлена плата за НВОС на 2018 год.

В 2019 году она применялась с коэффициентом 1,04.

В 2020 — 1,08.

В 2021 плату решили не повышать (по сравнению с 2020 годом).

В 2022 году тарифы 2018 года будут увеличены на 1,17.

На эту цифру вышли, посчитав индекс роста цен с 2019 по 2022 год (1,08×1,043×1,04).