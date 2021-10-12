ИП отправился за решетку из-за субсидий

В Сургуте индивидуальный предприниматель сядет на 3 года 7 месяцев за махинации с субсидиями — он незаконно получил 290 тыс. руб. и потратил их на личные нужды.
Субсидия не ковидная, но это не значит, что тут никто ничего не будет проверять.
Как сообщает прокуратура ХМАО, в 2019 и 2020 ИП, который вел деятельность в социальной сфере, подал документы в городскую администрацию для компенсации затрат на покупку оборудования. Позднее выяснилось, что в документах были недостоверные сведения.
Всего предприниматель получил 290 тыс. руб., которые потратил в личных целях.
А в итоге получил 3 года 7 месяцев в колонии общего режима за мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК) и покушение на мошенничество (видимо, решил еще раз подать, не прокатило).
Плюс, должен вернуть те же 290 тысяч рублей администрации города.
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