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🏡 Дачникам будет проще провести свет на участок

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Рубрика Общество. Люди. События
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Садовод сможет сам подать заявку на проведение электричества на дачу. А сетевая компания будет обязана протянуть кабель к самому участку в течение 30 дней, сказал Мишустин.

Новые правила утверждены постановлением Правительства от 09.10.2021 № 1711.

«Люди получат более понятные и прозрачные правила, не будут зависеть от настроения и личных отношений с правлением СНТ», — сказал Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Теперь дачник сможет сам подать заявление на подключение электричества на участок напрямую в сетевую организацию. Раньше надо было обращаться к главе садового общества.

Энергетики за отдельную плату должны провести кабель прямо до участка. Главное — заявки на подключение устройств мощностью не более 15 КВт.

Раньше кабель тянулся только до границы СНТ.

Стоимость проведения кабеля, если участок находится на территории садоводческого товарищества — не более 550 рублей за расстояние до 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности от участка до объекта ближайшей электростанции.

Максимальный срок проведения электричества по заявке — 30 дней.

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