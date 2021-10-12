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Московская недвижимость подорожала, поэтому налог за квартиры вырастет

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Рубрика Налог на имущество физических лиц
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Налог на имущество физлиц для москвичей в 2022 году увеличится на 10 %.

Об этом сообщил общественный уполномоченный Москвы по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков.

Дело в том, что подготовлен проект отчета об итогах государственной кадастровой оценки. По нему в среднем кадастровая стоимость жилой недвижимости увеличится на 21 %, передает ИА ТАСС.

В такой же пропорции увеличился бы и налог, но по закону он не может вырасти больше чем на 10 % от суммы налога за прошлый год.

Кулаков пояснил, что кадастровая стоимость основана на рыночных ценах, а они существенно выросли в 2020 году.

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