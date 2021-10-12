Подмосковный бизнес должен привить 80 % сотрудников

До 10 декабря в компаниях Московской области, работа которых связана со сферой услуг, вторым компонентом вакцины должны быть привиты не менее 80 % сотрудников.
Такое постановление выпустил Минздрав региона.
Норма касается следующих бизнес-сфер:
- торговля;
- общепит;
- доставка;
- салоны красоты;
- транспорт;
- фитнес-клубы;
- МФЦ;
- и другие.
Руководителям этих компаний необходимо в срок до 10 ноября 2021 года организовать вакцинацию от COVID-19 первым компонентом вакцины (или однокомпонентной), а к 10 декабря 2021 года — вторым компонентом вакцины — не менее 80 % сотрудников передает ИА ТАСС.
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