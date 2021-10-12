Подмосковный бизнес должен привить 80 % сотрудников

До 10 декабря в компаниях Московской области, работа которых связана со сферой услуг, вторым компонентом вакцины должны быть привиты не менее 80 % сотрудников.

Такое постановление выпустил Минздрав региона.

Норма касается следующих бизнес-сфер:

торговля;

общепит;

доставка;

салоны красоты;

транспорт;

фитнес-клубы;

МФЦ;

и другие.

Руководителям этих компаний необходимо в срок до 10 ноября 2021 года организовать вакцинацию от COVID-19 первым компонентом вакцины (или однокомпонентной), а к 10 декабря 2021 года — вторым компонентом вакцины — не менее 80 % сотрудников передает ИА ТАСС.