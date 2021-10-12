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Подмосковный бизнес должен привить 80 % сотрудников

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Рубрика Общество. Люди. События
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До 10 декабря в компаниях Московской области, работа которых связана со сферой услуг, вторым компонентом вакцины должны быть привиты не менее 80 % сотрудников.

Такое постановление выпустил Минздрав региона.

Норма касается следующих бизнес-сфер:

  • торговля;
  • общепит;
  • доставка;
  • салоны красоты;
  • транспорт;
  • фитнес-клубы;
  • МФЦ;
  • и другие.

Руководителям этих компаний необходимо в срок до 10 ноября 2021 года организовать вакцинацию от COVID-19 первым компонентом вакцины (или однокомпонентной), а к 10 декабря 2021 года — вторым компонентом вакцины — не менее 80 % сотрудников передает ИА ТАСС.

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