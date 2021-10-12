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«Снегурочка», ручки и линейки по-новому отражаются в бухучете. Потому что действует ФСБУ 5/2019

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Рубрика Бухгалтерский учет
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С 2021 года надо применять новый стандарт по учету запасов — ФСБУ 5/2019.

Бухгалтеры пытаются разобраться, как сейчас приходовать канцтовары — сразу на 26 счет или через 10-ый.

С канцтоварами, пожалуй, имеет дело почти любая компания. А значит, разбираться со стандартом надо всем. Вам поможет авторский курс «ФСБУ 5/2019 „Запасы“: понятно о том, в чем разбираться почти каждой компании»

Учет «Снегурочки», ручек, карандашей и ластиков вызвал дискуссию на нашем форуме.

Кроме того, надо как-то сопоставить нормы БУ и НУ и провести все это в 1С, ведь поменялись только правила бухучета, а для налогового учета надо по-прежнему принимать расходы на дату передачи запасов в эксплуатацию.

Кто-то использует счет 10.21 «Малоценное оборудование и запасы», транзитом прогоняя через него канцтовары.

А кто-то никак не может смириться с новшествами и продолжает по-прежнему приходовать канцтовары на 10 счет и только в период их фактического использования списывать расходы на 26 счет, формируя требование-накладную и акт на списание.

К единому мнению коллеги так и не пришли.

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