«Снегурочка», ручки и линейки по-новому отражаются в бухучете. Потому что действует ФСБУ 5/2019

С 2021 года надо применять новый стандарт по учету запасов — ФСБУ 5/2019.

Бухгалтеры пытаются разобраться, как сейчас приходовать канцтовары — сразу на 26 счет или через 10-ый.

Учет «Снегурочки», ручек, карандашей и ластиков вызвал дискуссию на нашем форуме.

Кроме того, надо как-то сопоставить нормы БУ и НУ и провести все это в 1С, ведь поменялись только правила бухучета, а для налогового учета надо по-прежнему принимать расходы на дату передачи запасов в эксплуатацию.

Кто-то использует счет 10.21 «Малоценное оборудование и запасы», транзитом прогоняя через него канцтовары.

А кто-то никак не может смириться с новшествами и продолжает по-прежнему приходовать канцтовары на 10 счет и только в период их фактического использования списывать расходы на 26 счет, формируя требование-накладную и акт на списание.

К единому мнению коллеги так и не пришли.