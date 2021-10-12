Налоговый вычет за школьника можно получить и после его 18-летия

Стандартный налоговый вычет родители могут получить до совершеннолетия детей. Или до 24 лет при условии, что ребенок учится очно. Школа сюда тоже относится, сказали в Минфине.

Но работодателю надо представить документ, подтверждающий учебу.

Суть вопроса: в ноябре 2021 года ребенку исполняется 18 лет. Но он продолжает учиться в школе до июня 2022 года. Можно ли получать вычет по НДФЛ на ребенка и дальше? И нужна ли справка об обучении со школы?

Минфин ответил, что стандартный налоговый вычет предоставляется до конца года, в котором ребенку исполнилось 18 лет или 24 года, если ребенок обучается на очном отделении. Школа относится к очному обучению.

Но если ребенок уже совершеннолетний, то срок предоставления вычета ограничивается не возрастом, а датой окончания обучения. То есть Пока ребенок в школе, родители могут получать вычет до окончания школы.

В этом случае — до июня 2022 года.

Минфин уточнил и про справку:

«Согласно пункту 3 статьи 218 Кодекса стандартный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику одним из налоговых агентов, являющихся источником выплаты дохода, по выбору налогоплательщика на основании его письменного заявления и документов, подтверждающих право на такие налоговые вычеты».

То есть справка из школы в этом случае нужна.

Подписывайтесь на канал «Бухучет и налоги».