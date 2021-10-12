Если НКО не работала в прошлом году, пониженные взносы ей платить нельзя

Некоммерческая организация платит пониженные взносы, только если в предыдущем году соблюдала определенные условия по получению доходов. Если же она не работала, либо ее не существовало — взносы придется платить как обычно.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Посоветуйте по требованию ИНФС по РСВ. Есть новая АНО на УСН, в 1-2 кв. 2021 не работали, сдавали нулевки (работать начали только в 3-м кв. 2021). В нулевой РСВ за полугодие я указала код тарифа 10 (пониженные страховые взносы для НКО).

ИФНС прислала требование убрать код 10, ибо:

„Неправильное заполнение расчета. Применение пониженного тарифа „10“ возможно только при наличии выплат и вознаграждений в пользу физических лиц, а также при выполнении условий, в соответствии с положениями подпункта 7 пункта 1 и подпункта 3 пункта 2 статьи 427 НК. Без выплат и вознаграждений в пользу физических лиц необходимо указывать общий тариф. Необходимо внести исправления и сдать уточненный расчет“.

Вот в ст. 427 НК нигде не сказано, что обязательным условием кода 10 являются „выплаты физлицам“.

Я не права или они придираются ? Как их мягко послать?»

В комментариях пишут, что некоммерка новая, и под условия для подпункта 7 п. 1 ст. 427 НК она не подпадает:

«Применять пониженные тарифы по подпункту 7 могут НКО, у которых за предыдущий год соблюдаются условия по доходам. У вас новая НКО, как она может соблюсти эти условия, если в прошлом году её не было или она деятельности не вела?».

Автор на это уточнила, с какого момента они могут применять пониженные взносы:

«Подскажите тогда, вот мы начали деятельность с октября, получается весь 4 кв. 2021 г. мы платим страховые 30.2? А с 1 кв. 2022 года можем начать применение пониженных взносов?».

На этот вопрос автору ответили утвердительно.

А вот выдержка из ст. 427 НК, по каким именно доходам нужно соблюдать условия для уплаты пониженных взносов в следующем году. Не менее 70% от них долж6ны быть:

доходы в виде целевых поступлений на содержаник некоммерки и ведение деятелности, предусмотренной ее уставом;

доходы в виде грантов;

доходы от некоторых видов деятельности.

Виды деятельности там указаны, список закрытый:

научная деятельность

ветеринарная

образование,

деятельность в области здравоохранения,

деятельность по уходу с обеспечением проживания,

предоставление социальных услуг без обеспечения проживания,

деятельность учреждений культуры и искусства,

деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры,

деятельность спортивных объектов,

деятельность спортивных клубов,

деятельность фитнес-центров.