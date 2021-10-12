Детским садам, школам и больницам будет нужна квалифицированная ЭЦП для работы с молочной продукцией

Обязательная маркировка молочной продукции в части объёмно-сортового учёта начнется с 1 сентября 2022 года. Но добровольно можно начать с 1 января, а подключиться к системе — уже сейчас.

Об этом представителям общепита, гостиниц, детских садов, школ и больниц рассказали на вебинаре от ЦРПТ.

Сагидов Камиль, руководитель направления HoReCa и государственных учреждений, ЦРПТ, рассказал с чего нужно начать при работе с маркировкой молочки:

«Потребуется подписать УПД, в котором содержится наименование товара, и вывести из оборота продукцию. Сейчас всем участникам оборота необходимо зарегистрировать юридическое лицо на сайте «Честный ЗНАК» и подключить систему электронного документооборота».

Он уточнил, что детским садам, больницам и другим организациям, заключившим контракт на услуги питания, не обязательно отмечать выбытие товара. В аутсорсинговом формате основным моментом выдачи является сам факт передачи от юридического лица к юридическому лицу.

При передаче молочки конечному потребителю (детям, пациентам), коды ее маркировки нужно будет вывести из оборота.

Для того, чтобы вывести получаемые товары из оборота, социальным учреждениям необходимо получить усиленную квалифицированную электронную подпись, принять поставку молочных продуктов по УПД, вывести их из оборота и использовать в течение трёх дней.

Регистрация в системе маркировки доступна для общепита, гостиниц и государственных учреждений уже сейчас. А начать работу с системой в тестовом режиме можно с января 2022 года.