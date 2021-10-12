1С не дает провести платежку на уплату задолженности за прошлые периоды. Кто прав, бухгалтер или программа, выясняли эксперты.

Вопрос задали в «Клерк.Консультациях»:

«Добрый день! Кто-нибудь уже заполнял платежки по-новому при добровольной уплате задолженности? В поле 106 нужно ставить ЗД, а в 107 что поставить при добровольной уплате НДС за 2 квартал 2018?

Если ставлю КВ.02.2018, то 1С выдает ошибку. Рекомендует ставить „Платеж по конкретной дате“. Тогда непонятно, какую дату ставить. Поделитесь своим опытом, пожалуйста».

Ответил эксперт Надежда Камышева:

«Добрый день. Я в таких случаях иду проверять на сайт ФНС в сервис заполнения платежных поручений, поскольку получателем будут они.

Сервис спокойно дает заполнить поле периодом квартал. Он предлагает варианты на выбор и там есть такой вариант. Так что непонятно, почему 1С предлагает только такой вариант.

Читаем 107н:

При погашении отсроченной, рассроченной, реструктурируемой задолженности, погашении приостановленной к взысканию задолженности, погашении задолженности по требованию налогового органа об уплате налогов (сборов) или погашении задолженности в ходе проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, погашении инвестиционного налогового кредита в показателе налогового периода в формате «день.месяц.год» указывается конкретная дата, например: «05.09.2013», которая взаимосвязана с показателем основания платежа (пункт 7 настоящих Правил) и может обозначать, если показатель основания платежа имеет значение:...

«ЗД» — срок уплаты, установленный в требовании налогового органа об уплате налогов (сборов); дата завершения приостановления взыскания.

Т.е. конкретная дата указывается при перечисленных ситуациях. В остальных же применяются обычные правила:

В реквизите «107» распоряжения о переводе денежных средств указывается значение показателя налогового периода, который имеет 10 знаков, восемь из которых имеют смысловое значение, а два являются разделительными знаками и заполняются точкой.

Налоговый период указывается для платежей текущего года, а также в случае самостоятельного обнаружения ошибки в ранее представленной декларации и добровольной уплаты доначисленного налога (сбора) за истекший налоговый период при отсутствии требования налогового органа об уплате налогов (сборов). В показателе налогового периода следует указать тот налоговый период, за который осуществляется уплата или доплата налогового платежа.

Вы только проверьте, чтобы в полях 108 и 109 нули стояли. Может в этом проблема?».

У автора темы в полях стоят нули. Так что, почему программа не пропускает платеж, так и осталось непонятным.

А вы сталкивались с такой ситуацией? Что посоветуете?