🙏 Бизнес ждет, когда повысят лимит численности на ПСН. Дождется ли?

В мае этого года в Госдуму был внесен законопроект, увеличивающий лимит по численности сотрудников для ИП на ПСН.

Пока особых подвижек по нему нет, дело даже не дошло до первого чтения, но бизнесмены помнят о нем, надеются на лучшее и ждут перемен.

Судьбой этого законопроекта поинтересовалась читательница нашего форума.

Как думаете, примут ли в этом году законопроект, увеличивающий численность работников на ПСН? Что-то висит он без движений. — пишет бухгалтер

Обсуждение идет в теме «».

Напомним, законопроект (№ 1168605-7), увеличивающий численность сотрудников на ПСН с 15 до 50 человек, разработан депутатами Ярославской области. О нем мы рассказывали здесь.

Дело в том, что, например, ПСН по перевозкам можно применять при количестве транспортных средств до 20, а сотрудников можно иметь только 15. Как так? Где логика?

Участники форума отмечают, что пока депутатам некогда заниматься законопроектами. Госдума в новом созыве только приступила к работе и пока в повестке организационные вопросы.

Например вчера, на первом заседании народных избранников был принят распорядок работы депутатов ГД на период с 12 октября по 31 декабря 2021 года — на осеннюю сессию. В октябре, ноябре и декабре будет по два заседания в неделю с 12:00 до 16:00 без перерыва. После трех недель такой работы в месяц будет одна неделя для работы в округах.

Отметим, что мы в редакции «Клерка» всегда внимательно следим за повесткой ГД, чтобы вовремя оповещать вас, дорогие читатели, о решениях депутатов по важным законопроектам.

Что касается судьбы вышеназванного проекта о численности на ПСН, то шансов у него мало.

Во-первых, на проект получено нелестное заключение правового управления аппарата ГД. Вот отрывок из него:

реализация положений законопроекта может привести к расширению круга налогоплательщиков, имеющих право на применение ПСН, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, что приведет к снижению доходов бюджета.

, аналогичная мысль изложена в заключении Счетной палаты. Там выразили опасения, что повышение численности сподвигнет ИП переходить с других режимов налогообложения на ПСН, из-за чего пострадает бюджет.

Что касается несоответствия численности (15 чел.) и количества машин (20 авто), то по этому поводу Счетная палата отметила, что авторы проекта хотят же повысить численность для всех ИП на ПСН, а не только для грузоперевозчиков.

Так что Счетная палата не поддержала этот проект.

Кстати, в комментариях к новости о внесении этого проекта наши читатели пошутили, что как не сделали наоборот: вместо того, чтобы увеличить численность, чтобы сравнять ее с количеством машин, могут уменьшить количество машин, чтобы сравнять их число с численностью.