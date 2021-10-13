💣 В Москве повышают налог для всех ИП на ПСН

Большинство московских ИП, применяющих ПСН, занимаются деятельностью, приносящей большой доход, считают в мэрии. Поэтому патент в Москве подорожает.

Подготовлен проект поправок в Закон Москвы от 31.10.2012 № 53 «О патентной системе налогообложения». Документ скоро будет внесен в Московскую городскую Думу.

Поправки следующие: корректировка наименований видов деятельности при ПСН;

увеличение потенциально возможного к получению годового дохода по всем видам деятельности на ПСН.

ПСН действует в Москве с 2013 года, за это время инфляция составила более 66 %. При этом размер потенциально дохода за это время был увеличен только один раз — на 10 % в 2017 году.

Как сообщили в столичной мэрии, около 90 % всех ИП на ПСН заняты в сравнительно высокодоходных сферах деятельности:

розничная торговля;

аренда;

грузовые и пассажирские перевозки.

Увеличение потенциально возможного к получению годового дохода для исчисления налога по ПСН обеспечит справедливую налоговую нагрузку, считают московские власти.