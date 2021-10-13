Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

💣 В Москве повышают налог для всех ИП на ПСН

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика ПСН
Версия для печати

Большинство московских ИП, применяющих ПСН, занимаются деятельностью, приносящей большой доход, считают в мэрии. Поэтому патент в Москве подорожает.

Подготовлен проект поправок в Закон Москвы от 31.10.2012 № 53 «О патентной системе налогообложения». Документ скоро будет внесен в Московскую городскую Думу.

Поправки следующие:

  • корректировка наименований видов деятельности при ПСН;
  • увеличение потенциально возможного к получению годового дохода по всем видам деятельности на ПСН.

ПСН действует в Москве с 2013 года, за это время инфляция составила более 66 %. При этом размер потенциально дохода за это время был увеличен только один раз — на 10 % в 2017 году.

Как сообщили в столичной мэрии, около 90 % всех ИП на ПСН заняты в сравнительно высокодоходных сферах деятельности:

  • розничная торговля;
  • аренда;
  • грузовые и пассажирские перевозки.

Увеличение потенциально возможного к получению годового дохода для исчисления налога по ПСН обеспечит справедливую налоговую нагрузку, считают московские власти.

«Клерк. Премиум» — закрытое сообщество бухгалтеров. Неограниченные консультации от экспертов «Клерка». Онлайн-курсы и вебинары.

Начните уже сейчас, успейте подписаться.

Подборка полезных мероприятий

Разместить