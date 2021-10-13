🔥 Хотят переписать Налоговый кодекс и закон о бухучете

В НК все настолько запутано, что в нем не разбираются даже налоговые инспекторы. В Бюджетном кодексе все слишком сложно. А закон о бухучете – вообще прошлый век. Все надо менять.

Остро стоит вопрос о новой редакции Налогового кодекса. Об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Он отметил, что сейчас количество поправок к НК беспредельно: одни и те же статьи правят по несколько раз в год. Изучить их не могут не только налогоплательщики, но даже налоговики.

По словам Макаров отметил, что 10 лет назад, когда писали НК, не было возможностей, связанных с цифровизацией. «Эти возможности в налоговом законодательстве на сегодняшний день совершенно не учтены», – сказал депутат.

Речь идет не о новом Налоговом кодексе, а о его новой редакции.

«Работа займет не один месяц и, наверное, даже не один год», — цитирует слова депутата «Парламентская газета».

Кроме того, планируют разработать новый закон «О бухгалтерском учете», который, по словам Макарова, «находится в прошлом веке».

Также депутат заявил, что нужно править Бюджетный кодекс, который сейчас «превратился в инструкцию для Минфина», а людям в нем ничего не понятно.