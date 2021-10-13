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Путин пообещал 41,5 трлн на соцподдержку. Но доходы бюджета за год — около 20 трлн

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Рубрика Экономика России
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Путин объявил, что в ближайшие три года на социальную поддержку планируют направить 41,5 трлн руб., а на развитие экономики и поддержку регионов – 15,1 трлн руб. Эксперт уверен, что на экономику надо потратить гораздо больше.

Комментирует инвестбанкир, сопредседатель Партии Роста Евгений Коган:

"Идея направить на соцподдержку 41,5 трлн руб. – это очень круто и щедро. Но на удивление много. Учитывая, что, на развитие экономики и поддержку регионов планируется выделить 15,1 трлн руб., на здравоохранение – 10,9 трлн руб., начинаешь осознавать: что-то серьезное происходит в Датском королевстве.

Честно говоря, цифра настолько велика, учитывая, что за прошлый год все расходы бюджета составляли половину от объявленной суммы, что начинаешь задумываться: откуда могут взяться такие ресурсы? ФНБ сейчас составляет 13,9 трлн руб. – это 12% ВВП. Что-то не сходится.

Как известно, на реализацию национальных проектов в 2021 году выделено чуть более 2 триллионов рублей. За 2018-2020 годы на здравоохранение тратили 860 млрд руб. В 2021-2023 годы планируется потратить значительно больше – 3,3 трлн. Но явно не 10,9 трлн руб., как указал президент.

Судя по всему, он еще и учел расходы из Фонда обязательного медстрахования. Тогда цифры действительно другие. То же самое с социалкой. За последние 3 года на нее потратили 16,5 трлн. В ближайшие 3 года планируют потратить 17,4 трлн.

В реальном выражении (с учетом инфляции) на социалку будет тратиться меньше денег из бюджета, чем в 2018-2020. Но названная Президентом сумма выше 40 трлн руб. явно учитывает расходы из других фондов и другие статьи расходов.

Выводы?

  • Цифры явно не такие большие, как указывают журналисты, так как они учитывают не только расходы бюджета, но и расходы из фондов медицинского страхования, из пенсионных фондов и т.д.
  • А что касается бюджета – тут все по-старому. Экономим. Расходы в 2022 году будут на 300 млрд руб. ниже, чем в 2021 году. Расходы на социалку будут составлять около четверти от общих расходов. На экономику – менее 15%.
Правительство рассчитывает увеличить ФНБ с 13,9 трлн руб сейчас до 20,1 трлн рублей на начало 2024 года. Опять же: экономим и откладываем на «черный день». Прекрасно, что у нас делается акцент на «адресную поддержку людей».

Но, как мне кажется, следует потратить на экономику, как минимум, столько же, сколько уходит на социалку. А лучше – больше, раза в полтора. Наш бюджет это позволяет.

Социальные выплаты имеют одно неприятное свойство – заканчиваться. А национальные экономические проекты, в отличие социальных, могут в дальнейшем давать импульс к экономическому росту. Под поддержкой экономики мы подразумеваем гранты предприятиям, преференции, субсидии, налоговые льготы – все, чтобы бизнесу было выгодно создавать рабочие места и повышать зарплаты.

Раздавать деньги – это борьба с симптомами. Только поддержка экономики сможет в долгосрочном периоде поддержать население. Все остальное – красивые слова».

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