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Бухгалтера заставляют работать в вечернюю смену. Как отстоять свой прежний график?

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Рубрика Бухгалтеры
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Работодатель может изменить график работы, если такое надо для нормального ведения деятельности. Но предупредить о такой смене графика надо не позднее, чем за два месяца. А что может сделать бухгалтеру, если это неудобно?

О такой ситуации рассказали в одном из бухгалтерских ВК-сообществ:

«Здравствуйте коллеги! Работаю четвертую неделю на производстве в бухгалтерии с 9 до 6.

Директор хочет ввести вторую смену в бухгалтерии по выписке документов покупателям с 12 до 21.
В отделе работают 5 человек, в том числе главный бухгалтер. Вторую смену хотят повесить на меня и девушку с ребёнком. Мы сказали, что нам это неудобно. Хотят теперь сделать это принудительно.

Дайте, пожалуйста, совет как получить в таком случае выгодные условия или как, ссылаясь на законы, отстоять старый график. Увольняться не хочу, до этого момента всё устраивало».

Кто-то посоветовал сделать график на всех, а не только на двоих.

«Сделайте по графику, чтобы никому обидно не было».

Другие же ответили, что принудительно только по ст. 74 ТК:

«Принудительно могут, только соблюдая ст. 74 ТК».

Напоминаем, для смены графика работы должны произойти изменения организационного или технологического характера.

В этом случае работодатель спокойно может применить ст. 74 ТК.

А кто-то подробно рассказал про правила перевода:

«Если предупредят за 2 месяца об изменении графика работы, то всё будет в рамках закона. Торгуйтесь на доплату за работу в вечернее время».

Были и те, кто предположил, что работодатель должен доплачивать за вторую смену. Но такое условие может быть предусмотрено только внутренними документами. И то – необязательно. Так как в ст. 96 ТК указано, что работа в ночное время - это с 22 часов до 6 часов.

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