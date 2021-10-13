Зимние шины не признаются основным средством, так как их используют не более пяти лет. Правильно их учитывать на счете 10, как материалы.
Вопрос задали в «Клерк.Консультациях»:
«Добрый день. Организация владеет автомобилем на правах собственника. Купила зимний комплект шин. Стоимость более 40 тыс. рублей. Срок использования планируется более года.
Как учитывать данный комплект: включить в стоимость основного средства (автомобиля)? Как отдельное основное средство? Или можно списать стоимость сразу на издержки производства в момент передачи в эксплуатацию?».
Ответил эксперт Сергей Верещагин:
«Зимние шины для автомобиля предназначены для использования в холодное время года, ориентировочно с ноября по март.
Они не улучшают технические свойства автомобиля и не увеличивают срок его полезного использования.
Их применение гарантирует лучшее сцепление и сокращённый тормозной путь на холодных, мокрых, заснеженных и обледенелых дорожных покрытиях».
Эксперт посоветовал для учета шин в бухучете использовать счет 10:
«Приобретенный комплект шин (их гарантийный срок не превышает, в основном, пяти лет) оптимально, как и другие запасные части к автомобилю, приходовать независимо от их стоимости на балансовом счете 10 „Материалы“».
Он также отметил, что установка зимних шин должна подтверждаться первичкой.
А при замене шин на летние — надо проводить обратную операцию:
«При обратной замене зимнего комплекта на летний можно их оприходовать по цене возможного использования (например, в размере 80% от их первоначальной стоимости в первый год, в размере 60% — во второй год, и т. д.) записями:
Дебет счета 10 — Кредит счета 91-1».
Как ответил Сергей Верещагин, мало кто из компаний такое делает:
«На практике большинство организаций таким точнейшим учетом себя не утруждают, и контролируют их наличие только в количественном выражении (комплектах или штуках)».
А как у вас в компании учитывают комплекты шин на служебный автомобиль?
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