Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Фирма из пострадавшей отрасли не может добиться положенного списания налогов

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Малый бизнес
Версия для печати

Малому бизнесу из пострадавших отраслей простили налоги за 2 квартал 2020 года. ФНС обещала, что все будет автоматически. Но на деле вышло не все гладко. Некоторые до сих пор не могут получить обещанное.

Среди таких обделенных — читатель нашего форума.

У компании обнаружилась налоговая задолженность. Откуда, если налоги всегда платятся исправно?

Выяснилось, что причина — авансовый платеж по УСН за 2 квартал 2020 года. Компания его не платила, потому что соответствует критериям для освобождения. Но налоговики почему-то самостоятельно этот налог не списали.

В беседе с удивленным бизнесменом налоговый инспектор заявил, что льгота сама по себе не появляется, и надо было писать заявление.

Между тем это неправильно, отмечают участники обсуждения.

Данная льгота по закону № 172-ФЗ от 08.06.2020 предоставляется без заявлений.

Как будут списывать налоги за 2 квартал пострадавшим отраслям. Объясняем на примерах

Кстати, на сайте ФНС есть специальный сервис, где можно проверить, относитесь ли вы к лицам, на которых распространяется освобождение от налогов за 2 квартал 2020 года.

По данным этого сервиса фирма нашего читателя подпадает под льготу, а значит налог должны были списать. Но почему-то не списали...

А вы не сталкивались с такими проблемами?

Обсуждение этого вопрос идет в теме форума «Освобождение от платежа УСН во втором квартале 2020 года».

Откройте доступ к закрытой части «Клерка» с подпиской «Премиум». Получите сотни вебинаров и онлайн-курсов, безлимитные консультации и другой закрытый контент для бухгалтеров.

Успейте подписаться со скидкой 20% до 15.10.2021. Подробнее про «Премиум» тут.

Подборка полезных мероприятий

Разместить