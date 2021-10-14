Фирма из пострадавшей отрасли не может добиться положенного списания налогов

Малому бизнесу из пострадавших отраслей простили налоги за 2 квартал 2020 года. ФНС обещала, что все будет автоматически. Но на деле вышло не все гладко. Некоторые до сих пор не могут получить обещанное.

Среди таких обделенных — читатель нашего форума.

У компании обнаружилась налоговая задолженность. Откуда, если налоги всегда платятся исправно?

Выяснилось, что причина — авансовый платеж по УСН за 2 квартал 2020 года. Компания его не платила, потому что соответствует критериям для освобождения. Но налоговики почему-то самостоятельно этот налог не списали.

В беседе с удивленным бизнесменом налоговый инспектор заявил, что льгота сама по себе не появляется, и надо было писать заявление.

Между тем это неправильно, отмечают участники обсуждения.

Данная льгота по закону № 172-ФЗ от 08.06.2020 предоставляется без заявлений.

Кстати, на сайте ФНС есть специальный сервис, где можно проверить, относитесь ли вы к лицам, на которых распространяется освобождение от налогов за 2 квартал 2020 года.

По данным этого сервиса фирма нашего читателя подпадает под льготу, а значит налог должны были списать. Но почему-то не списали...

А вы не сталкивались с такими проблемами?

Обсуждение этого вопрос идет в теме форума «Освобождение от платежа УСН во втором квартале 2020 года».