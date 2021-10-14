Фирма из пострадавшей отрасли не может добиться положенного списания налогов

Малому бизнесу из пострадавших отраслей простили налоги за 2 квартал 2020 года. ФНС обещала, что все будет автоматически. Но на деле вышло не все гладко. Некоторые до сих пор не могут получить обещанное.
Среди таких обделенных — читатель нашего форума.
У компании обнаружилась налоговая задолженность. Откуда, если налоги всегда платятся исправно?
Выяснилось, что причина — авансовый платеж по УСН за 2 квартал 2020 года. Компания его не платила, потому что соответствует критериям для освобождения. Но налоговики почему-то самостоятельно этот налог не списали.
В беседе с удивленным бизнесменом налоговый инспектор заявил, что льгота сама по себе не появляется, и надо было писать заявление.
Между тем это неправильно, отмечают участники обсуждения.
Данная льгота по закону № 172-ФЗ от 08.06.2020 предоставляется без заявлений.
Как будут списывать налоги за 2 квартал пострадавшим отраслям. Объясняем на примерахКстати, на сайте ФНС есть специальный сервис, где можно проверить, относитесь ли вы к лицам, на которых распространяется освобождение от налогов за 2 квартал 2020 года.
По данным этого сервиса фирма нашего читателя подпадает под льготу, а значит налог должны были списать. Но почему-то не списали...
А вы не сталкивались с такими проблемами?
Обсуждение этого вопрос идет в теме форума «Освобождение от платежа УСН во втором квартале 2020 года».
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