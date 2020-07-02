Клерк.Ру

Как будут списывать налоги за 2 квартал пострадавшим отраслям. Объясняем на примерах

Закончился 2 квартал, начинается отчетный период и подходят сроки уплаты налогов. Но часть налогоплательщиков получила право не платить налоги и взносы из-за пандемии коронавируса.

Как это правильно оформить? Просто нарисовать нули в декларациях и расчетах? Такие вопросы появляются в форумах «Клерка» и в Красном уголке бухгалтера.

ФНС уже пояснила, что налогоплательщикам ничего специально делать не нужно, просто надо сдать обычную отчетность. Налоговая начислит и спишет налоги сама. Поясним, как это будет происходить при спецрежимах.

Упрощенная система налогообложения

Отчетность по УСН сдается раз в год, поэтому сейчас просто не нужно платить рассчитанную сумму налога. По окончании года вы заполняете декларацию в обычном порядке, показывая доходы и расходы (в зависимости от вида УСН) и начисленный налог (уплаты в декларации не показываются).

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А после получения декларации налоговики сначала начислят налог, а потом его спишут. В приведенном примере годовая сумма налога 239 756 рублей. Но только 9000 приходятся на налог за 2 квартал. Поэтому спишут именно эту сумму.

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Но может получиться так, что вообще нечего будет списывать. Потому что авансовый платеж за полугодие окажется меньше, чем авансовый за 1 квартал. И такая ситуация может быть у многих организаций и ИП, ведь выручка сильно упала.

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ЕНВД

Этот налог квартальный и декларацию надо сдать не позднее 20 июля. Заполняется она тоже в обычном порядке. Если во 2 квартале были уплачены фиксированные взносы ИП или взносы за работников за март 2020, можно включить в уменьшение налога. Их все равно нельзя перенести на другой квартал. Обратите внимание, что взносы за работников за апрель-июнь будут равны нулю (по ним ведь тоже льгота). Многие работодатели их уплатили, потому что в освобождение от уплаты мало кто верил. Но это получается переплата, а переплата налог не уменьшает.

В невыгодную ситуацию попали те ИП, кто апреле-июне уплатил фиксированные взносы — налог за 2 квартал все равно спишут, сколько бы не было начислено. А перенести уплату взносов в уменьшение налога другого квартала нельзя.

В приведенном примере будут списаны обе суммы исчисленного налога. Платить по этой декларации ничего не надо.

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Патентная система налогообложения

Если ИП получал патент на срок, включающий апрель-июнь, то стоимость патента ему должны пересчитать и исключить из расчета дни, приходящиеся на эти месяцы. Сделать это должна налоговая инспекция, после чего ИП направляется уведомление об уменьшении стоимости патента. Обратите внимание, что в уведомлении не будет учтена сумма, которую по этому патенту уже уплатили. Т.е. из указанной там суммы надо вычесть то, что было уже уплачено, а остаток доплатить в установленный срок.

Страховые взносы

Налогоплательщики, имеющие право не платить налоги за 2 квартал, так же не уплачивают и взносы за работников за этот период (кроме взносов в ФСС по производственному травматизму). На апрель-июнь для них установлены тарифы 0% по всем страховым взносам, уплачиваемым в налоговые органы. В РСВ надо будет показать начисления доходов физлицам и указать коды, рекомендованные ФНС.

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