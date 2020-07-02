Как будут списывать налоги за 2 квартал пострадавшим отраслям. Объясняем на примерах

Закончился 2 квартал, начинается отчетный период и подходят сроки уплаты налогов. Но часть налогоплательщиков получила право не платить налоги и взносы из-за пандемии коронавируса.

Как это правильно оформить? Просто нарисовать нули в декларациях и расчетах? Такие вопросы появляются в форумах «Клерка» и в Красном уголке бухгалтера.

ФНС уже пояснила, что налогоплательщикам ничего специально делать не нужно, просто надо сдать обычную отчетность. Налоговая начислит и спишет налоги сама. Поясним, как это будет происходить при спецрежимах.

Упрощенная система налогообложения

Отчетность по УСН сдается раз в год, поэтому сейчас просто не нужно платить рассчитанную сумму налога. По окончании года вы заполняете декларацию в обычном порядке, показывая доходы и расходы (в зависимости от вида УСН) и начисленный налог (уплаты в декларации не показываются).