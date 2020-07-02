Как будут списывать налоги за 2 квартал пострадавшим отраслям. Объясняем на примерах

Мы регулярно на такое отвечаем...
Вы видели в личном кабинете Сбера по всем расходам ведётся статучет. Осталось слить две-три базы...
Вот, это Вы точно придумали сами без моей помощи. Как оно родилось у Вас в голове вообще не понят...
Может быть и так. Так куда ж смотреть нам нищим и завистливым что б увидеть, так и не сказали....
Да с вами и вашим окружение уже всё понятно так-то. Воинствующие завистливые нищеброды...
Фейспалм. Как можно извратить так высказывания? Аж смешно.И я никого не ненавижу. Это у вас злоба...
Для Чечни конечно Путин пусть будет пожизненным президентом, т.к. при нем потоки денежных дотаций...
А 10-15 летних детей тоже надо с кем-то оставлять? Ах, да, с ними же надо уроки делать, даже если...
Ну да, отобрать и поделить.Вполне себе уместный пример. В отношении животных то же самое. Ресурсы...
На мой взгляд, из-за таких, кто против и при этом не ходит на голосования, мы имеем то, что имеем...
В-принципе, я прогнозировал эту картину... Если поначалу у меня были какие-то сомнения по поводу ...
А потом эти же люди будут сокрушаться от повышения тарифов на коммунальные услуги, на проезд в тр...
А внимательно читать не пробовали, кому я ответил? Ответил я Andrej Ivanov. ...
На счет "смешных" денег на оценку. Банки верят серьезным оценщикам, а серьезные оценщики берут да...
А деньги с бюджета пусть тогда не выделяют церкви.
В Пермском крае в самоизоляции мысленной только и.о. губернатора сидит....
Зачем? Мы тогда лишимся возможности сидеть с попкорном и наблюдать за тем же Романовым. ...
Бгг... Странные люди. В Казахстане, например, вроде как собираются вновь вводить жесткий карантин...
господи , что вы несете вот эти толпы вывели как раз развалос СССР и промыванием мозгов 30 ...
когда у нас в школах православие вводят никто не вспоминает что у нас светское государство и...
В пользу роста курса доллара сейчас говорит много факторов....
Моя подруга, вроде как бухгалтер, но между нами - очень слабенький бух - которая вроде как должна...
только что крутила-вертела отчеты рсв и енвд, рсв не пропускает Контур, выдает 10 ошибок, хотя 1С...
Я пораньше. Нормальный банк!
Она давно всё как надо посчитала.
А какие лично постановки Седьмой студии вы видели? Какие именно вам не понравились и почему? ...
И ради того, чтобы это написать, не поленились прямо сейчас тут зарегистрироваться... А что раньш...
Сплошь только что созданные ники...Будьте внимательны! Не зарьтесь на легкие деньги!...
Кассы мтс, использую в своих магазинах, у меня несколько точек. Интерфейс удобный, заморочек ника...
Нельзя одним ответом отвечать на 200 с лишим поправок.На данном голосовании не был предусмотрен к...
Мне не понятно одно..зачем столько бабок им выделили? Или в Министерстве культуры и финансов сидя...
Я так понимаю наше дело прийти. А считать будет программа)...