⚖️ Налоговая придет с проверкой, даже если компания начала менять адрес

Налоговые проверки инспекция, в которой компания на учете. Если фирма переезжает, то пока не будет записи о смене адреса, налоговики вполне могут прийти, сказал ВС.

Такое решение принял ВС в определении от 27.09.2021 года № 304-ЭС21-16917.

Компания направила в налоговую решение о смене адреса. 02.10.2020 в ЕГРЮЛ внесли запись, что юрлицо приняло такое решение.

05.10.2020 местная налоговая, в которой на учете стояла компания, вынесла решение о назначении проверки.

Компания обратилась в суд, так как считала, что после этого предыдущая налоговая больше не может проверять компанию. Но суд проиграла.

ВС указала, что 02.10.2020 была внесена запись только о принятии решения о смене юрадреса. До тех пор, пока в ЕГРЮЛ не будет внесено изменение о смене адреса, налоговая еще имеет право принимать решение о назначении проверки.

Подписывайтесь на канал «Бухучет и налоги».