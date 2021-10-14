Генеральный директор заставляет главбуха вернуть деньги из таможни. Но у главного бухгалтера закрались сомнения, относится ли это к его обязанностям? Мнения разделились.
Спрашивает наш подписчик.
«Коллеги, добрый день! Напишите, пожалуйста, ваше мнение, должен ли главный бухгалтер заниматься возвратом денег из таможни? Хозяин считает, что должен. А главный бухгалтер, надеется, что нет».Кто-то ответил, что это работа юриста:
«В должностной инструкции написано про исполнение прочих указаний руководителя?».А кто-то посоветовал обсудить этот вопрос с руководителем. Но со ссылкой на должностную инструкцию:
«Смотря в чьи обязанности это входит. Если ранее не обсуждалось, пришло время, видимо».
Но большинство бухгалтеров ответили, что занимались такими вопросами.
«Честно говоря, я быстро вернула с лицевого счёта деньги на расчётный счёт. Единственно, пришлось через Госуслуги подтвердить гендира. Деньги упали за 3 рабочих дня».А кто-то даже сказал, что его, как бухгалтера на аутсорсе, заставили вернуть деньги:
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