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Кто должен заниматься возвратом денег по таможенным платежам? Главбух или юрист?

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Рубрика ВЭД
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Генеральный директор заставляет главбуха вернуть деньги из таможни. Но у главного бухгалтера закрались сомнения, относится ли это к его обязанностям? Мнения разделились.

Спрашивает наш подписчик.

«Коллеги, добрый день! Напишите, пожалуйста, ваше мнение, должен ли главный бухгалтер заниматься возвратом денег из таможни? Хозяин считает, что должен. А главный бухгалтер, надеется, что нет».

Кто-то ответил, что это работа юриста:

«Имхо, это работа для юриста компании, а еще лучше — таможенного представителя».
Другие посоветовали заглянуть в должностную инструкцию:

«В должностной инструкции написано про исполнение прочих указаний руководителя?».

А кто-то посоветовал обсудить этот вопрос с руководителем. Но со ссылкой на должностную инструкцию:

«Смотря в чьи обязанности это входит. Если ранее не обсуждалось, пришло время, видимо».

Но большинство бухгалтеров ответили, что занимались такими вопросами.

«Честно говоря, я быстро вернула с лицевого счёта деньги на расчётный счёт. Единственно, пришлось через Госуслуги подтвердить гендира. Деньги упали за 3 рабочих дня».

А кто-то даже сказал, что его, как бухгалтера на аутсорсе, заставили вернуть деньги:

«Клиент эту функцию тоже на меня спихнул. Мы с подругой спорили, она сказала, что у них целая служба ВЭД, но они не доверяют ЭЦП. Поэтому все делают сами. Я считаю, что это конечно не работа бухгалтера. Тем более для меня это стоило кучу нервов . Начиная с регистрации на сайте ФТС».
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