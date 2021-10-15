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Налоговики объявили номиналом реального директора компании

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Рубрика Регистрация бизнеса
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Бизнесмен из Санкт-Петербурга уже два месяца пытается доказать налоговикам, что он реальный директор реальной компании, а не номинал. Но его игнорируют.

Компания занимается монтажом кондиционеров, применяет ОСНО. Фирма существует около 14 лет и все эти годы ее возглавляет один и тот же директор.

В августе в ЕГРЮЛ появилась запись о недостоверности в отношении директора и учредителя.

Бизнесмена вызвали в ИФНС и потребовали доплатить 2 млн НДС, который был заявлен к вычету по счетам-фактурам от проблемных поставщиков.

С этих плохих компаний налоговикам взять нечего, поэтому претензии адресовали в адрес компании-покупателя.

В ИФНС недоуменному директору предложили закрыть бизнес.

Фирме заблокировали ЭЦП, лишив возможности сдавать декларации по НДС, заблокировали расчетный счет из-за сведений в ЕГРЮЛ о недостоверности директора.

Бизнесмен направил жалобу в региональное УФНС, но ему это не помогло, пишет «Фонтанка».

Из-за действий налоговой у компании заморожены контракты на 20 млн рублей, причем работы уже наполовину выполнены, но заказчики не могут их оплачивать.

Кстати, парадокс заключается в том, что несколько лет назад эта компания, которую сейчас ИФНС вписала в разряд нереальных, ставила кондиционеры в этой же ИФНС. В договоре стоят личные подписи предпринимателя и начальника ИФНС.

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