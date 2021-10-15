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За какие схемы налоговики не придут с проверкой?

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Рубрика Оптимизация налогообложения
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Экономить на налогах становится все опаснее — налоговики постоянно объявляют новые схемы вне закона. Однако законные способы налоговой оптимизации пока есть. Хотите о них узнать?

Центр обучения «Клерка» напоминает, что бесплатный вебинар «Налоговая оптимизация: от экономии до потери бизнеса» — уже в понедельник, 18 октября. Начало в 11:00 по Мск.

Самое важное, что разберем на вебинаре:

  • в какой момент нужно начинать оптимизацию;
  • какие методы для налоговой экономии безопасны, а за какие будут проблемы;
  • чем рискует бизнес при чрезмерной оптимизации;
  • кто будет за это отвечать — юрист, директор, главбух, консультант со стороны. Или все вместе?

Спикер — Никита Кузнецов, адвокат, управляющий партнер юридической фирмы «Никита Кузнецов и Партнеры».

Запишитесь скорее, участие бесплатное.

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