💵👪 Новые размеры маткапитала на 2022 год озвучат только в декабре

По поручению Владимира Путина с 2022 года материнский капитал будет индексироваться по фактической инфляции. Поэтому точные размеры маткапитала на следующий год будут озвучены только в декабре 2021 года.

Об этом сказал глава Минтруда Антон Котяков на Евразийском женском форуме:

«В соответствии с поручением президента мы его [маткапитал] пересмотрим, но для корректировки статьи в законе о бюджете на перспективу требуется изменение в базовом законе о материнском капитале.

Показатели фактической инфляции станут известны в конце декабря, после чего размер выплаты будет скорректирован в короткие сроки».

Обсуждение по изменению правил индексации материнского капитала с профильным комитетом Госдумы запланировано на 18 октября, рассказал Котяков.

Материал по «РБК».

Об изменении правил индексации материнского капитала сказал Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы 12 октября.