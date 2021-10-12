💵👪 Путин предложил индексировать маткапитал по-новому

С 2022 года материнский капитал предложено индексировать не по прогнозируемой, а по фактический инфляции.
Такое предложение озвучил Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы:
«Кроме того, сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год».
Президент доуточнил, что такое нововведение «будет правильным и справедливым».
Материал по «ТАСС».
Напоминаем, ранее вице-премьер Татьяна Голикова озвучила размеры маткапитала на 2022 год. На первенца — 503 237 рублей.
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