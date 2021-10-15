С 28 октября столичный общепит сможет вернуть расходы по коммуналке

Московский общепит сможет подать заявление на получение 100% субсидии по коммунальным платежам с 28 октября. Но только те, кто успел привить 60% персонала до 15 августа.

Об этом напомнила пресс-служба столичной мэрии.

Подать заявку можно на платформе Московского инновационного кластера.

Чтобы получить компенсацию за коммуналку за третий квартал, общепиту надо было одновременно выполнить три условия:

привить 60% и более сотрудников до 15 августа; регистрация в Москве не менее полугода; отсутствие процедуры банкротства.

О субсидии рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина:

«Эта мера поддержки предназначена для предприятий общественного питания, которые вакцинировали 60 и более процентов сотрудников до 15 августа. Таким образом мы хотим сказать спасибо социально ответственным предпринимателям одной из наиболее пострадавших во время пандемии отраслей. Подать заявку можно до 1 декабря».