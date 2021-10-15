С 28 октября столичный общепит сможет вернуть расходы по коммуналке

Московский общепит сможет подать заявление на получение 100% субсидии по коммунальным платежам с 28 октября. Но только те, кто успел привить 60% персонала до 15 августа.
Об этом напомнила пресс-служба столичной мэрии.
Подать заявку можно на платформе Московского инновационного кластера.
Чтобы получить компенсацию за коммуналку за третий квартал, общепиту надо было одновременно выполнить три условия:
- привить 60% и более сотрудников до 15 августа;
- регистрация в Москве не менее полугода;
- отсутствие процедуры банкротства.
О субсидии рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина:
«Эта мера поддержки предназначена для предприятий общественного питания, которые вакцинировали 60 и более процентов сотрудников до 15 августа. Таким образом мы хотим сказать спасибо социально ответственным предпринимателям одной из наиболее пострадавших во время пандемии отраслей. Подать заявку можно до 1 декабря».
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