Кто пользовался кассами или сервисами «АТОЛ», нужно ваше мнение

«Клерку» нужны ваши отзывы о компании «АТОЛ» для нашего «Рейтинга компаний».

«АТОЛ» — это онлайн-кассы, программы для них, оборудование для штрих-кодов, весовое оборудование. В общем, все, что помогает автоматизировать торговлю.

Вот что пишут в интернете:

«С 2017 года все нормально работает и ничего капитально менять или переустанавливать не нужно было».

В отзыве указаны и недостатки. Так, по словам пользователя, «техподдержка не всегда может сразу решить вопрос».

А для кого-то «АТОЛ Сигма» — лучшее предложение из всех онлайн-касс.

«Когда затребовали онлайн кассы, сначала очень жалко было денег. По мне, вариант с АТОЛ Сигма 7 самый оптимальный. Сама касса стоит 11 900 руб. Считай, по цене смартфона средней паршивости.

По отзывам посмотрел, что жалоб на нее от пользователей намного меньше, чем на другие кассы, вот и решил взять ее.

Абонентская плата — 2900 руб. в месяц. Меньше все равно нет, так что из двух зол выбираем меньшее (в смысле, между штрафом за работу без кассы и абонентской платой). По крайней мере, к самой кассе претензий нет».

Кому-то понравился облачный сервис:

«Облачный сервис, как способ перевода бизнеса на онлайн платежи подошел на 10 из 10.

Интеграция со всеми нужными платежными системами и онлайн-банкингом прошла запросто, равно как и с 1С в целом.

Ежемесячный платеж по высокому тарифу небольшой. Но это для меня. Могу предположить, что делу с маленьким оборотом это может быть накладно. Весь функционал рабочий. Базы выгружаются быстро. Проблем нет. Пользуюсь не так давно, только 3 месяца, но пока все хорошо».

В нашем «Рейтинге компаний» отзывов о компании «АТОЛ» пока нет. Но вы можете стать первыми — расскажите нам свои впечатления.