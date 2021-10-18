Начисленную, но не выплаченную зарплату не показывайте в справках к форме 6-НДФЛ

Только фактически полученные сотрудниками суммы зарплаты должны фигурировать в справках о доходах.

В составе годового отчета 6-НДФЛ за этот год бухгалтеры впервые будут сдавать справки о доходах физлиц (бывшие 2-НДФЛ, а ныне приложение № 1 к форме 6-НДФЛ).

В этих новых справках указываются общие суммы начисленного и фактически полученного дохода, исчисленного, удержанного и перечисленного налога по соответствующей ставке.

ФНС в письме № БС-4-11/14126@ от 06.10.2021 акцентировала внимание, что речь идет о фактически выплаченной зарплате на день сдачи отчета.

То есть сотрудник эти деньги должен получить. Эта зарплата должна существовать не только на бумаге.

Невыплаченная зарплата в справках не отражается.