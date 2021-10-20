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Получить вычет по НДФЛ на обучение ребенка можно только при очной форме

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В статье 219 НК прописан социальный налоговый вычет в размере 50 000 рублей по расходам на обучение детей. Для его получения есть определенные условия.

Какие — перечислил Минфин в письме № 03-04-05/78234 от 28.09.2021.

Вычет дают:

  • на детей до 24 лет;
  • на подопечных до 18 лет.

Размер вычета — фактические расходы, но не более 50 000 рублей.

Еще одно важное условие — обучение должно быть по очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Если ваш ребенок учится заочно, вычет вам не дадут.

Напомним, в Минфин периодически поступают предложения увеличить размер вычета. 50 000 — это очень мало. Обучение стоит дороже.

Но там отвечают, что повышать эту сумму не планируют.

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