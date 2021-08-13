Соцвычет на обучение детей – 50 тысяч рублей, и повышать его не планируют

Социальный налоговый вычет по НДФЛ на обучение детей можно получить в размере фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей.

В Минфин поступило предложение увеличить этот размер. Но такое предложение чиновники отвергли.

Да, вычет небольшой, и обучение, как правило, стоит дороже. Но это вычет, а не субсидия. Он может быть и меньше фактических расходов, отмечает Минфин в письме № 03-04-05/59223 от 23.07.2021.

В документе отмечается, что основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов увеличение размера социального налогового вычета по НДФЛ не предусмотрено .

Напомним, о том, что вычет на обучение детей слишком мал и оторван от реальности, в последнее время много говорят.

В Госдуму вносились законопроекты, предусматривающие увеличение этой суммы. В пояснительных записках к этим проектам пишут, что обучение стоит намного больше. 50 тыс. — это практически ни о чем...

Более того, проект по увеличению размера вычета разрабатывал и сам Минфин. Мы об этом писали. Планировалось убрать ограничение в 50 тыс. и оставить единое ограничение для всех соцвычетов — 120 тыс. рублей

Но пока воз и ныне там...