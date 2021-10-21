Чтобы получить вычет по НДФЛ на лечение, нужна справка по специальной форме

Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы — это документ, подтверждающий факт ваших расходов на лечение. Если хотите получить вычет, возьмите в клинике эту справку.
Справка выдается после оплаты медицинской услуги по требованию налогоплательщика.
Получить ее можно, если вы оплачивали медицинские услуги:
- для себя;
- для супруга (супруги);
- для детей до 18 лет;
- для родителей.
В обязательном порядке в справке указывается дата оплаты медицинской услуги.
Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/76714 от 22.10.2021.
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