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Чтобы получить вычет по НДФЛ на лечение, нужна справка по специальной форме

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Рубрика Социальный вычет
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Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы — это документ, подтверждающий факт ваших расходов на лечение. Если хотите получить вычет, возьмите в клинике эту справку.

Форма такой справки утверждена совместным приказом Минздрава и МНС от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256.

Справка выдается после оплаты медицинской услуги по требованию налогоплательщика.

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Получить ее можно, если вы оплачивали медицинские услуги:

  • для себя;
  • для супруга (супруги);
  • для детей до 18 лет;
  • для родителей.

В обязательном порядке в справке указывается дата оплаты медицинской услуги.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/76714 от 22.10.2021.

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