Чтобы получить вычет по НДФЛ на лечение, нужна справка по специальной форме

Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы — это документ, подтверждающий факт ваших расходов на лечение. Если хотите получить вычет, возьмите в клинике эту справку.

Форма такой справки утверждена совместным приказом Минздрава и МНС от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256.

Справка выдается после оплаты медицинской услуги по требованию налогоплательщика.

Получить ее можно, если вы оплачивали медицинские услуги:

для себя;

для супруга (супруги);

для детей до 18 лет;

для родителей.

В обязательном порядке в справке указывается дата оплаты медицинской услуги.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/76714 от 22.10.2021.