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Расходы на ЕНВД не учитываются при переходе на ОСНО

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Рубрика Налог на прибыль
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Компания в 2021 году с ЕНВД перешла на ОСНО. При этом в период ЕНВД у нее были расходы, которые хотелось бы учесть для налога на прибыль. Так нельзя, сказал Минфин.

В письме № 03-03-06/1/76353 от 21.09.2021 сообщается, что в НК не определены правила учета расходов, произведенных в периоде применения ЕНВД, при переходе с ЕНВД на ОСНО.

Таким образом, делает вывод Минфин, если организация перешла с ЕНВД на ОСНО, то расходы, произведенные этой организацией в периоде применения ЕНВД, не учитываются при формировании налоговой базы по налогу на прибыль.

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