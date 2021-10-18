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До 25 октября надо отчитаться об операциях с прослеживаемыми товарами

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Рубрика Прослеживаемость товаров
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Фирмы на ОСНО за 3 квартал отчитываются об операциях с прослеживаемыми импортными товарами в декларации по НДС. Спецрежимники также до 25 октября должны сдать специальный отчет.

Формы, форматы, порядок заполнения отчета и документов, содержащих реквизиты прослеживаемости, утверждены приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@.

С 11 сентября 2021 года старые форматы не принимаются, документы по прослеживаемости направляются только по версии 5.0.2, сообщает ФНС.

Напомним, за 3 квартал декларация по НДС сдается по новой форме.

Теперь в ней указываются единицы измерения прослеживаемых товаров, а также их количество в единице измерения, стоимость и регистрационные номера партий.

Между тем даже фирмам на ОСНО придется сдать не только декларацию по НДС, но еще и отчет. Дело в том, что не все операции с прослеживаемыми товарами отражаются в декларации по НДС.

Например, в отчет надо включить такие операции как:

  • утилизация;
  • передача в переработку;
  • продажа товара, не облагаемого налогом.

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