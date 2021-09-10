❗❗❗ Бухгалтерам надо сдавать декларацию по НДС за третий квартал по новой форме

Начиная с отчетности за третий квартал 2021 года применяется обновленная форма декларации по НДС. Сдать новую декларацию надо не позднее 25 октября 2021 года.

Об этом напоминает ФНС по Москве.

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В форме декларации по НДС изменились следующие разделы:

раздел 8 и Приложение 1 к разделу 8 — здесь отражаются сведения из книги покупок

и Приложение 1 к разделу 8 — здесь отражаются сведения из книги покупок раздел 9 и Приложение 1 к разделу 9 — сведения из книги продаж;

и Приложение 1 к разделу 9 — сведения из книги продаж; раздел 10 — данные из журнала выставленных счетов-фактур по операциям, осуществленным посредниками;

— данные из журнала выставленных счетов-фактур по операциям, осуществленным посредниками; раздел 11 — сведения из журнала полученных счетов-фактур, также по посредническим операциям.