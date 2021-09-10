❗❗❗ Бухгалтерам надо сдавать декларацию по НДС за третий квартал по новой форме

Начиная с отчетности за третий квартал 2021 года применяется обновленная форма декларации по НДС. Сдать новую декларацию надо не позднее 25 октября 2021 года.
Об этом напоминает ФНС по Москве.
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В форме декларации по НДС изменились следующие разделы:
- раздел 8 и Приложение 1 к разделу 8 — здесь отражаются сведения из книги покупок
- раздел 9 и Приложение 1 к разделу 9 — сведения из книги продаж;
- раздел 10 — данные из журнала выставленных счетов-фактур по операциям, осуществленным посредниками;
- раздел 11 — сведения из журнала полученных счетов-фактур, также по посредническим операциям.
О четырех главных изменениях по НДС в третьем квартале 2021 года — читать тут.
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